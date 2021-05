GT Open: McLaren mais rápida nos treinos, Mercedes melhor na qualificação 1 | AutoSport

A temporada 2021 do International GT Open começou sem problemas com cinco sessões de testes privados e de treinos livres (3), distribuídas ao longo da tarde de quinta-feira e sexta-feira, num Circuito Paul Ricard sob céu azul, mas com muito vento.

No final, ficou claro que os carros mais potentes prevaleceram na pista francesa de alta velocidade: o McLaren 720S da JP Motorsport de Christian Klien / Patryk Krupinski registou o melhor tempo (2.00.499) na sessão 2, batendo por pouco mais de um décimo o Mercedes da AKM Motorsport de Loris Spinelli / Alex Moiseev e por quase 4 décimos o outro AMG, da Winward, de Nico Bastian / Markus Sattler, que foi o mais rápido na terceira sessão.

Outro Mercedes, da AKM de Florian Scholze / Jen Liebhauser, registou o tempo mais rápido na sessão de Bronze, na sexta-feira. Atrás do mais rápido dos McLarens e dos dois Mercedes líderes.

No Qualifying desta manhã, foi Nico Bastian (Mercedes) a fazer o melhor registo (1:59.926), seguido de Loris Spinelli (Mercedes) e do Bentley de Jordan Pepper. Pode ver o que aconteceu na sessão no vídeo: