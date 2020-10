GT Open, Henrique Chaves: “Vamos a Barcelona para discutir o título”

Fim de semana decisivo para a dupla Henrique Chaves e Miguel Ramos, que tripula o McLaren 720S GT3 da Teo Martin Motorsport. O duo luso pode conquistar o título no GT Open, na última ronda do ano em Barcelona.

Tem sido uma época em grande para Chaves e Ramos, que têm estado em grande nível no GT Open, e o título está à espreita. Duas vitórias, seis pódios, para além de ter marcado seis voltas mais rápidas em corrida em dez provas, são para já a “contabilidade” de uma época que pode acabar da melhor forma.

Estes resultados permitem à dupla portuguesa figurar no primeiro lugar do Campeonato de Pilotos antes do derradeiro evento da época. Henrique Chaves e Miguel Ramos têm uma vantagem de oito pontos sobre a segunda equipa no campeonato, mas com a regras da competição, em que cada concorrente tem de atirar fora o seu pior resultado, as duas duplas estão empatadas com cem pontos, o que dita que a pista espanhola seja o palco de todas as decisões.

“Temos tido uma temporada extraordinária com excelentes resultados e vamos para Barcelona para discutir o título. Temos fortes adversários, mas vamos dar o máximo para podermos acabar o fim-de-semana a celebrar. A estratégia será determinante, mas o mais importante é explanarmos o nosso potencial que, como se tem visto, chega para lutarmos sempre pelos lugares no pódio e no final faremos as contas”, apontou Henrique Chaves.



Apesar da evidente competitividade demonstrada ao longo de toda a época, o português sabe que terá dificuldades num circuito onde já obteve bons resultados, tendo em 2019 assegurado um terceiro e quarto lugares, assim como uma volta mais rápida. “O ano passado fomos muito competitivos e conseguimos boas classificações. Este ano a prioridade é garantir o título e sabemos que continuamos com mais 20Kg devido ao BoP, tal como já tinha acontecido em Spa-Francorchamps, mas acreditamos que, ainda assim, estaremos na luta pelas vitórias e, no final, poderemos celebrar o campeonato”, concluiu com confiança Henrique Chaves.



O programa oficial da ronda do Circuit de Barcelona – Catalunya do International GT Open tem o seu início na quinta-feira com a sessão de treinos dedicada a pilotos Bronze, realizando-se os treinos-livres na sexta-feira. No sábado será efetuada a primeira qualificação (8h35) e a primeira corrida(13h30), de setenta minutos. No domingo, serão disputas mais uma qualificação (8h35) e uma corrida (13h20). Ambas as provas podem ser seguidas em direto através do YouTube da competição e da Sport TV1.