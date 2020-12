GT Open, Henrique Chaves: “Quero vencer mais títulos”

Henrique Chaves foi um dos grandes destaques deste ano. O jovem piloto conquistou o título no GT Open com Miguel Ramos, mas quer mais.

A dupla portuguesa este em grande nível na competição de GT tendo sido a equipa mais regular, numa época especialmente exigente muito por causa da COVID 19. Mas apesar dos desafios, Henrique Chaves manteve sempre o seu foco no sucesso:

“Enfrentei a época com o foco de ganhar! Nada mais! Nas viagens tinha cuidado e andava bem protegido, mas assim que chegava ao circuito a COVID-19 era apenas um tema de conversa.”



“Este título tem bastante significado visto que foi o meu primeiro, foi com um carro que adoro e com um companheiro português, mas é apenas uma prova do meu talento e daquilo que posso fazer ao volante de um carro de competição!”



“Os meus planos para o futuro são conquistar mais títulos, mostrar o meu valor e tornar-me profissional. Em termos de campeonatos, penso que o salto lógico para alcançar estes objetivos é passar para o GT World Challenge Europe. Esse é o objetivo, mas ainda nada está confirmado! Vamos esperar para ver como se desenvolve a questão do novo coronavírus na Europa e que constrangimentos haverá.”