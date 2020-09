GT Open, Henrique Chaves: “Queremos sair do Red Bull Ring com uma vantagem superior à que temos”

Henrique Chaves e Miguel Ramos chegam à terceira ronda da temporada deste ano do International GT Open no comando do Campeonato de Pilotos, apontando como objectivo para o próximo fim-de-semana no Red Bull Ring aumentar a sua vantagem para os seus perseguidores.

A dupla tem vindo a ser uma das protagonistas da época, tendo conquistado três pódios em quatro corridas, o que lhes permite liderar o campeonato com dois pontos de vantagem para a dupla no segundo lugar.

No próximo fim-de-semana, o duo luso visita Red Bull Ring, um circuito 4,318 quilómetros e dez curvas, uma pista que Henrique Chaves conhece desde os seus tempos de monolugares, tendo no ano passado conquistado um terceiro e quarto lugares. “Gosto do traçado e tenho obtido bons resultados lá desde a Fórmula Renault 2.0. Acredito que o McLaren 720S GT3 poderá ser competitivo e, com o novo motor, creio que teremos ainda mais argumentos para nos batermos pelas posições do pódio”, afirmou o português.

As características da pista austríaca têm-se revelado positivas para o McLaren 720S GT3 e o português espera que, com o excelente trabalho desenvolvido pelo Teo Martín Motorsport, possa ter um carro competitivo, mas o piloto de Torres Vedras avisa que é necessário ter uma abordagem estratégica, tendo em vista as contas do campeonato. “Queremos deixar o Red Bull Ring na liderança e com uma vantagem superior à que temos presentemente. Vamos para a primeira corrida com um handicap de dez segundos, mas penso que, mesmo assim, poderemos lutar pela vitória e é para isso que vamos trabalhar. Na segunda, poderá ser mais difícil, mas estrategicamente poderá ser importante terminarmos em quarto para podermos limpar o handicap para Monza“, apontou confiantemente Henrique Chaves.

O programa oficial da ronda do Red Bull Ring do International GT Open tem o seu início na quinta-feira com uma sessão de treinos-livres, que prosseguem na sexta-feira. No sábado será realizada a primeira qualificação (10h15) e a primeira corrida(15h25), de setenta minutos. No domingo, serão disputas mais uma qualificação (8h05) e uma corrida (12h30). Ambas as provas podem ser seguidas em directo através do YouTube da competição. A primeira corrida pode ser seguida ainda em directo na Sport TV3.