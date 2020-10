GT Open, Henrique Chaves: “Queremos sair de Spa mais perto do título”

Henrique Chaves e Miguel Ramos disputam no próximo fim-de-semana a quinta etapa do International GT Open, tendo como palco o majestoso circuito Spa-Francorchamps, Bélgica, esperando continuar a sua caminhada para o título deste ano, quando faltam dois eventos.

O jovem de Torres Vedras e o seu colega de equipa, Miguel Ramos, têm sido uma das forças da competição de índole europeu ao comandos do McLaren 720S GT3 #59, tendo já conquistado cinco pódios em oito corridas, um deles um triunfo, o que lhes permite liderar o Campeonato de Pilotos com oito pontos de vantagem para os segundos classificados quando abordam a penúltima ronda da época.

O selectivo circuito de Spa-Francorchamps será o pano de fundo para mais um passo na marcha rumo ao ceptro deste ano do International GT Open, um traçado onde no ano passado conquistou um terceiro e um segundo lugares.

No entanto, a pista belga encerra desafios que o tornam especial. “É uma pista fantástica em que qualquer piloto gosta de competir, muito exigente e onde as condições climatéricas podem ser determinantes no resultado final. No próximo fim-de-semana está prevista chuva para domingo, mas em Spa-Francorchamps tudo pode mudar de um momento para o outro. Estamos bem preparados e acredito que poderemos enfrentar as condições que teremos pela frente”, afirmou Henrique Chaves.

As condições serão, seguramente, desafiantes, mas nem por isso o piloto da Teo Martín Motorsport deixa de ter desideratos claros. “O nosso objectivo prioritário é a luta pelo campeonato e queremos deixar Spa-Francorchamps mais perto do título. Teremos no próximo fim-de-semana um BoP menos favorável, com mais peso, mas acreditamos que podemos contornar essa contrariedade e lutar por bons resultados. Teremos muitos factores para gerir, o handicap e a meteorologia, para além dos nossos adversários, mas vamos dar o nosso melhor, acredito que seremos candidatos aos lugares do pódio e aproveitaremos todas as oportunidades que teremos para voltar a vencer”, concluiu Henrique Chaves.

O programa oficial da ronda de Spa-Francorchamps do International GT Open tem o seu início na sexta-feira com as sessões de treinos-livres. No sábado será realizada a primeira qualificação (10h05) e a primeira corrida(13h30), de setenta minutos. No domingo, serão disputas mais uma qualificação (8h40) e uma corrida (12h50). Ambas as provas podem ser seguidas em directo através do YouTube da competição.