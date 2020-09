GT Open, Henrique Chaves: “O quarto lugar permite-nos somar pontos importantes”

Henrique Chaves e Miguel Ramos conquistaram o quarto posto na segunda corrida da ronda do Red Bull Ring da edição deste ano do International GT Open. Assim, a dupla portuguesa sai com uma vantagem maior no campeonato.

No final da corrida desta tarde, Henrique Chaves estava satisfeito com a sua prestação e de toda a equipa: “Foi um bom dia! Foi pena não ter conquistado a pole positition, 0.003s é quase nada, mas, na corrida consegui recuperar a liderança e imprimir um andamento muito forte. O quarto lugar é um bom resultado. Permite-nos somar pontos importantes e diminuir o nosso handicap para a próxima corrida”.

“Consegui abrir uma vantagem muito confortável, mas sabíamos que, com os vinte segundos de handicap, seria muito complicado podermos vencer, apesar da boa paragem nas boxes da equipa e o bom turno do Miguel”, afirmou Chaves.

“Começámos o fim-de-semana com alguns problemas eléctricos, mas a equipa respondeu muito bem e deu-nos um McLaren 720S GT3 muito competitivo, que nos permitiu ser muito rápidos, como demonstra eu ter assinado a volta mais rápida em ambas as corridas. O Miguel esteve também muito forte ao longo de todo o evento e tudo junto permitiu-nos sair daqui com uma vantagem maior no campeonato. Agora é continuar a trabalhar e continuarmos esta senda em Monza”, concluiu Henrique Chaves.