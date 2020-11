GT Open, Henrique Chaves: ” Nunca estive tão bem”

Henrique Chaves acredita estar na melhor forma de sempre, apesar de sentir que tanto ele como Ramos poderiam ter alcançado mais vitórias:

“Em termos pessoais creio que nunca estive tão bem. Claro que gostava de ter feito mais poles, mas as pistas onde vamos permitem que se corte mais. Eu prefiro pistas em que temos a gravilha logo depois da linha e creio que aí conseguiria destacar-me mais. Fiquei muito contente com a minha pole em Monza e com a minha volta em Spa, que foi apagada por ter pisado a linha. Mostrei aos comissários que todos tinham feito o mesmo e que na volta seguinte melhorei uma décima naquele setor mesmo tento transposto a linha e não me tiraram essa volta, só tiraram a que dava a pole. Houve alguma incoerência nesse aspeto e parece que tal aconteceu só com o nosso carro, pois os outros também ultrapassaram os limites de pista e nada aconteceu mas no final tudo correu bem e isso sim é o mais importante. Conseguimos duas vitórias o que foi ótimo mas creio que poderíamos ter tido mais, até logo na primeira corrida, não fosse aquele Safety Car. Também em Monza podíamos ter vencido não fosse outra vez o Safety Car entrar de forma algo questionável. Conquistamos duas mas creio que podíamos ter cinco vitórias este ano, o que seria fantástico. Tentamos também aproveitar as paragens nas boxes para fazer o famoso undercut, impondo um ritmo forte nas primeiras voltas, aproveitando assim para passar carros e consegui fazer isso com sucesso. Tudo junto ajudou a conquistar o título.”

Quanto ao futuro, Chaves ainda não tem certezas:

“Eu ainda não sei o que vou fazer no próximo ano. Não sei se vou correr, tudo indica que sim mas não sei onde vou competir ainda e com quem. Os próximos meses vão ser decisivos e estamos em conversações com a TeoMartin e a McLaren. A aposta passa sem dúvida por manter-me nos GTs. Apesar desta situação com a pandemia e a economia não estar no melhor momento, tenho tudo para me manter a correr e estou confiante que para o ano estarei nas pistas a lutar por vitórias.”