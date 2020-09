GT Open, Henrique Chaves: “Estávamos fortes, mas estes resultados são bons para o campeonato”

O International GT Open foi até Monza para mais uma corrida. Depois do quarto lugar na primeira corrida e do segundo lugar na segunda contenda, Henrique Chaves e Miguel Ramos conquistaram mais pontos para continuar na liderança do Campeonato de Pilotos do International GT Open.

Depois do quarto lugar na primeira corrida que permitiu limpar o handicap para a corrida de domingo, Chaves conquistou a pole position no #59 McLaren 720s GT3.

O jovem de Torres Vedras arrancou bem na segunda corrida e manteve o comando. Quando Miguel Ramos saiu das boxes tinha uma vantagem de dezasseis segundos para o segundo classificado, o que lhe permitia manter um ritmo consistente para chegar ao final da prova no primeiro lugar sem sobressaltos. No entanto, a dezasseis minutos da bandeira de xadrez um incidente entre dois concorrentes obrigou à entrada em pista do Safety-Car, anulando toda a vantagem construída até aí. No reinício, Ramos manteve o comando, mas acabaria por sucumbir ao seu perseguidor Vincent Abril no Ferrari 488 GT3, que usou o cone de aspiração do McLaren para ascender ao comando.

No final, Chaves afirmou: “Fizemos tudo bem! Realizei uma volta perfeita na qualificação que nos deu a pole-position, estivemos fortes na corrida, mas não tivemos a sorte do nosso lado, com a situação do Safety-Car. Foi pena, porque penso que dificilmente perderíamos a corrida. Mas o automobilismo é assim”.

“É claro que queremos sempre vencer e penso que hoje eramos os mais fortes, mas este segundo lugar é muito importante para as contas do título e estamos mais perto do nosso objectivo: vencer o campeonato. Vamos continuar a trabalhar como até aqui e seguramente que, mais tarde ou mais cedo, teremos a sorte do nosso lado”, concluiu Henrique Chaves.

No final, a dupla continua na liderança do campeonato, agora com 85 pontos, ganhando um ponto aos segundos classificados no campeonato, Louis Prette e Vincent Abril no #17 Ferrari 488 GT3. A próxima ronda do International GT Open disputa-se em Spa-Francorchamps entre nos dias 16 a 18 de outubro.