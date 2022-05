GT Open, Estoril: Karol Basz fez a pole para a corrida 2 | AutoSport

Karol Basz (Pro Am) fez a sua primeira pole position no GT Open, para a Corrida 2 de hoje no Estoril. O piloto polaco, ao volante do Audi R8 LMS da Olimp Racing fez o tempo de 1:34.083 que não foi superado.

A sessão foi uma luta a três, com Axcil Jefferies (Kessel Racing Ferrari), que liderou a maior parte da sessão antes de se deparar com problemas na sua máquina, mantendo ainda um lugar na primeira linha da grelha, a 0s101 o líder, e Adam Christodoulou (Theeba/SPS Mercedes), que viu o seu melhor tempo anulado mas manteve P3 (+0s274). Alain Valente (Team GT Mercedes) completa a segunda linha, seguido dos dois Lamborginis da Oregon Team de Van Berlo (melhor Pro) e Hites. Adam Osieka (GetSpeed Mercedes) foi o mais rápido entre o Am e o 8º em geral.

O Ferrari Kessel #11 e o Lamborghini da Barone Rampante #8 não puderam ser reparados depois do violento incidente de ontem.

Resultados AQUI