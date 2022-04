GT Open/Estoril: Fumanelli coloca Ferrari na pole-position para a Corrida 1 | AutoSport

Decorrendo esta manhã no Circuito do Estoril, a 1ª sessão de treinos cronometrados demonstrou a enorme competitividade da série promovida pela GT Sport, com três fabricantes a ocuparem as três primeiras posições da grelha de partida.

Numa grelha com cinco marcas distintas (Audi, Ferrari, Lamborghini, McLaren e Mercedes), depois da substituição, no último segundo, do segundo Ferrari da Olimp Racing pelo velho conhecido Audi R8 GT3, o plantel encarou os 25 minutos da sessão com o asfalto nas melhores condições, aproveitando a borracha deixada pelos monolugares da EuroFormula Open que haviam realizado a sua qualificação minutos antes.

Numa luta entre velhos conhecidos, o italiano David Fumanelli, ao volante de um Ferrari 488 GT3 Evo, levou a melhor sobre o McLaren 720S GT3 do britânico Joe Osborne e garantiu, assim, o tempo mais rápido durante os treinos cronometrados para a Corrida 1 do International GT Open.

A indefinição esteve presente do princípio ao fim, depois de os pilotos da Kessel Racing (Fumanelli) e Optimum Motorsport (Osborne) terem marcado os seus melhores tempos de forma sucessiva a 3 minutos do final do tempo regulamentar, relegando para o 3º posto o Mercedes-AMG GT3 do suíço Yannick Mettler, que até então colocava a SPS Automotive Performance na primeira posição.

A fazer-lhe companhia na segunda linha da grelha estará Moritz Kranz, igualmente ao volante de um Mercedes AMG.

Com o 5º melhor tempo, Leonardo Pulcini aproveitou toda a potência do seu Lamborghini Huracán para superar o Mercedes AMG de Marting Konrad. Seguiram-se Jamie Stanley, Kevin Gilardoni, Alex Frassineti e Charles Hollings, a fechar o top 10. Logo atrás, Steve Jans, Reeam Juffali, Marcin Jedlinski, Bernhard Laber, Kiki Sak Nana, Roman Ziemian, Stephen Earle e Stanislaw Jedlinski.

Euroformula Open: Goethe garante “pole” ao cair do pano Depois de ter assegurado o melhor tempo nos treinos cronometrados, o dinamarquês Oliver Goethe converteu a rapidez evidenciada numa dramática pole-position para a primeira corrida do fim-de-semana no Circuito do Estoril.

A sessão que decorreu na manhã deste sábado iniciou-se de forma tímida, com os pilotos a revelarem alguma prudência no objetivo de levar os carros ao limite perante as excelentes condições atmosféricas.

