GT Open Estoril: Dobradinha para Benjamín Hites e Leonardo Pulcini | AutoSport

A época do GT Open arrancou no Estoril com duas vitórias de Benjamín Hites e Leonardo Pulcini (Oregon Team Lambo). Um fim fim-de-semana perfeito para a dupla, com uma segunda vitória no Estoril, fruto de uma grnade recuperação e excelentes ultrapassagens, e um grande espetáculo em pista.

A dupla da Oregon Team realizou outra performance perfeita, batendo o Optimum McLaren em Nick Moss e Joe Osborne. A dupla italo-chilena lidera obviamente a classificação, tendo acumulado o máximo de pontos.

Tal como no dia de ontem, também Reema Juffali e Adam Christodoulou venceram em Pro-Am ao volante do Mercedes Theeba/SPS Mercedes, mas desta vez também conseguiram chegar ao pódio à geral.

Do seu lado, Alex Hrachowina e Martin Konrad, no seu regresso à competição, voltaram ao topo do pódio da classe Am com a Mercedes da Mann-Filter Team Landgraf.

Na corrida, pela primeira vez na pole, Karol Basz teve um arranque perfeito, assumindo a liderança à frente de Jefferies, Christodoulou, Hites e Van Berlo. As primeiras voltas foram bastante calmas, com Valente a liderar o segundo grupo, à frente de Baud, Moss e Korzeniowski, o primeiro entre os carros Am.

Na liderança, a distância de Basz permanecia mínima, meio segundo, na sexta volta, com Christodoulou e Hites também muito perto, enquanto Jackson e Cuhadaroglu entram em contacto, com o britânico a fazer um pião e depois a ir para as boxes para abandonar, enquanto o turco era penalizado em 5 segundos, para além dos danos visíveis na parte da frente do seu carro.

Na volta 11, Jefferies apanha Basz e começa o duelo com o polaco, enquanto a luta renhida entre Van Berlo e Valente levou a um contacto e a um pião do homem do Lamborghini, com ambos a serem passados por Korzeniowski.

Na volta 15, a presença de carros a serem dobrados, permitiu alterar momentaneamente as posições entre os três carros da frente, mas Basz consegue recuperar a liderança e afastar-se um pouco de Jefferies e Christodoulou.

Ao mesmo tempo, a janela do pit stop abre-se.

O Ferrari de Fumanelli é forçado a voltar às boxes para abandonar depois do piloto ter perdido peças de carroçaria do seu carro na sequência do incidente anterior.

Após todas as mudanças de piloto, Zeimian lidera por 4 segundos face a Juffali e por seis segundos, face a Marcin Jedlinski. Mais surpreendentes são Pulcini, Gilardoni, Osborne, Jans, Laber e Mettler, enquanto Konrad é o primeiro entre Am à frente de Sak Nana e Stanley.

Nas voltas finais, a ‘carga’ de Pulcini leva-o a assumir a liderança e a cruzar a meta isolado para uma segunda vitória, com Osborne a fazer o mesmo até ao 2º lugar, enquanto Juffali conquistou outra vitória Pro-Am e o pódio geral, após uma penalização por limites de pista infligida a Gilardoni, que tinha cruzado a meta em terceiro.

Zeimian fez um pião em plena reta da meta e Konrad levou a vitória nos Am à frente de Stanley e S.Jedlinski.