GT Open, Estoril: Benjamín Hites e Leonado Pulcini venceram a corrida 1 | AutoSport

Foi um começo de época atribulado no International GT Open, que escolheu como primeiro palco da época o Circuito do Estoril. Benjamín Hites e Leonardo Pulcini foram os vencedores de uma corrida que sofreu uma longa paragem devido a um violento acidente que afetou vários carros.

David Fumanelli começou da pole e manteve a posição nas primeiras curvas e apesar dos muitos ataques, as posições iam-se mantendo mais ou menos estáveis na frente do pelotão, com lutas muito mais acesas no meio. Infelizmente, um incidente ainda a meio da primeira volta obrigou a uma paragem prolongada. Os carros de Stanislaw Jedlinski, Stephen Earle, Alex Frassineti e Steve Jans envolveram-se numa violenta carambola que motivou a interrupção da prova de 70 minutos e a desistência dos carros, severamente danificados. Foi um grande susto mas que não passou disso.

No recomeço da corrida, Fumanelli manteve-se na frente da prova, defendendo-se dos ataques de Joe Osborne e Pulcini, os dois carros da categoria Pro que tentavam levar a melhor sobre o líder da geral e da Pro AM. Quando Fumanelli entregou os comandos a Murat Cuhadaroglu o Ferrari #133 foi caindo na classificação e a luta pela vitória ficou então entregue ao McLaren #72 de Nick Moss que recebido o carro de Osborne e ao Lamborghini #63 de Hites. Moss manteve-se na liderança até perto do fim, mas uma excelente manobra de Hites na curva VIP deu-lhe a liderança da corrida, da qual nunca mais abdicaria até ao fim da prova. Moss teve de se contentar com o segundo lugar e a fechar o top 3, o Lamborghini #19 de Kevin Gilardoni e Glenn Van Berlo.

As lutas nos Pro AM foram também intensas até ao final, mas a dupla Reema Juffali e Adam Christodoulou levaram a melhor. Nos AM, vitória para Omar Jackson e Charlie Hollings.