GT Open em Paul Ricard: Chaves e Ramos querem reforçar liderança

Henrique Chaves e Miguel Ramos chegam a Paul Ricard, em França, no comando do International GT Open, e esperam poder sair de lá com a liderança ampliada. Curiosamente foi lá que Chaves se estreou no mundo dos GT, em 2019. Aos comandos do McLaren 720S GT3 da Teo Martín Motorsport, conquistou um segundo lugar na sua primeira corrida do International GT Open e um sétimo posto na segunda, depois de ter sofrido um toque logo no arranque que o atirou para último. Para além das boas memórias, Henrique Chaves tem também uma atração especial pelo circuito de Paul Ricard. “Gosto muito do traçado, tem curvas rápidas onde os pilotos podem fazer a diferença, algo que me apraz bastante. Só é pena que não tenha barreiras mais próximas, para maximizar a diferença entre os pilotos. Penso que teremos o mesmo BoP que tivemos em Hungaroring e, por isso, acredito que possamos estar competitivos, uma vez que o McLaren é muito forte neste tipo de curvas”, afirmou o português.

O jovem de vinte e três anos, que faz equipa com Miguel Ramos, chega ao segundo evento da temporada deste ano do International GT Open no comando do Campeonato de Pilotos e o objectivo para Paul Ricard é bem claro – vencer e deixar a pista francesa no comando com uma vantagem alargada. “Penso que para podermos conquistar o título deste ano, que é o nosso desiderato, temos de adotar uma abordagem estratégica e aproveitar todas as oportunidades com que nos deparamos. Vamos para a primeira corrida sem handicap e, por isso, vamos trabalhar para vencer. Na segunda, teremos de ter uma estratégia a pensar no campeonato, mas vamos ver. O mais importante é continuarmos no comando da tabela de pontos e ampliar a nossa vantagem”, sublinhou o português do McLaren 720S GT3 #59 da Teo Martín Motorsport.

O programa oficial da ronda de Paul Ricard do International GT Open tem o seu início na sexta-feira, com os treinos-livres. No sábado será realizada a primeira qualificação (9h15) e a primeira corrida(15h40), de setenta minutos. No domingo, serão disputas mais uma qualificação (8h25) e uma corrida (13h35). Ambas as provas podem ser seguidas em directo através da Sport TV5 e do YouTube da competição.