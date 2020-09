GT Open, Miguel Ramos/Henrique Chaves: Na prática… um triunfo

Henrique Chaves e Miguel Ramos terminaram em segundo a primeira corrida do fim de semana do International GT Open, que se realiza no Red Bull Ring, tendo desta forma dilatado a liderança no campeonato de pilotos colocando-a em 11 pontos. Foi uma Corrida 1 de surpresas no Red Bull Ring, uma vez que na ‘sua’ pista, o estreante KTM X-BOW GTX Concept, desenvolvido pela Reiter Engineering assegurou a vitória, com Stefan Rosina e Patric Niederhauser ao volante. O duo eslovaco-suíço beneficiou de um Safety Car pouco antes das mudanças de pilotos, o que ‘apagou’ a vantagem adquirida anteriormente por Fran Rueda, no McLaren 720S Teo Martín Motorsport partilhado com Marcelo Hahn. Estes acabaram por terminar em terceiro em geral e primeiro entre os Pro-Am.



O outro McLaren 720S da Teo Martin MotorSport, de Miguel Ramos-Henrique Chaves chegou ao segundo lugar nas voltas finais, mas os portugueses conseguiram assegurar os pontos equivalentes à vitória (uma vez que o KTM é um carro G3 e surgiu como convidado), estendendo desta forma a sua liderança na classificação para 11 pontos face à dupla Prette-Abril (AF Corse APM Mónaco Ferrari), hoje quintos.

Atrás de Hahn-Rueda (com o brasileiro a reforçar a sua liderança na classe), o pódio da Pro-Am ficou completo pela estreante RAM Racing Mercedes-AMG de Sam De Haan-Callum Macleod e pela Optimum Motorsport McLaren de Nick Moss-Joe Osborne.

Na Pro Am, a dupla GetSpeed composta por Florian Scholze-Jens Lieberhauser controlou a corrida, levando para casa uma quarta vitória, depois de terminarem na frente doutro Mercedes, o de Alex Moiseev-Alexey Nesov (AKM Motorsport) e de Christian Hook-Manuel Lauck (SPS Automotive).