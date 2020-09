GT Open: Chaves e Ramos defendem liderança em Monza

Miguel Ramos e Henrique Chaves defendem no próximo fim-de-semana a sua liderança no Campeonato de Pilotos em Monza, Itália, onde se disputa a quarta ronda do International GT Open e onde conquistou o seu primeiro triunfo no mundo dos GT. A dupla chega ao “Templo da Velocidade” no comando da competição, ostentando uma vantagem de sete pontos para os seus mais próximos perseguidores.

A histórica pista italiana foi palco do primeiro triunfo de Henrique Chaves no exigente mundo dos GT, no seu ano de estreia na categoria, e no próximo fim-de-semana poderá ser igualmente o cenário de um momento especial. “O Miguel faz anos no sábado e está, atualmente, empatado com o Andrea Montermini como os pilotos mais vitoriosos no International GT Open. Seria uma forma fantástica podermos vencer a primeira corrida para podermos celebrar tudo isto e ele tornar-se no piloto mais vitorioso de sempre. Estamos confiantes, temos vindo a mostrar competitividade e acredito que poderemos estar uma vez mais na luta pelos triunfos e pelos lugares do pódio”, afirmou o português.

O jovem de vinte e três anos tem sido um dos pilotos mais rápidos em pista ao longo da presente temporada, mas sabe que terá de ter ao longo do fim-de-semana de Monza uma postura estratégica tendo em vista a luta pelo título. “A nossa prioridade é o campeonato e estar nas melhores condições possíveis para o conquistar. Sabemos que não podemos vencer sempre, mas temos estado com um andamento muito forte, o que nos permite ter já quatro pódios e um triunfo. Penso que poderemos lutar pela vitória no sábado, temos um handicap mais pequeno, mas temos de ver como se desenvolve o fim-de-semana e trabalhar para sairmos de Monza com uma vantagem no primeiro lugar do campeonato mais dilatada”, concluiu Henrique Chaves.

O programa oficial da ronda de Monza do International GT Open tem o seu início na sexta-feira com as sessões de treinos-livres. No sábado será realizada a primeira qualificação (9h45) e a primeira corrida(14h30), de setenta minutos. No domingo, serão disputas mais uma qualificação (9h05) e uma corrida (14h05). Ambas as provas podem ser seguidas em directo através do YouTube da competição. A segunda corrida pode ser seguida ainda em directo na Sport TV5.