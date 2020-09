GT Open: Calendário provisório de 2021 começa em Portugal

A GT Sport anunciou hoje o calendário provisório para 2021. Com a situação pouco usual de 2020, 2021 pretende que as coisas retomam ao formato tradicional, com sete eventos, todos em circuitos onde a Fórmula 1 também passa.

O International GT Open (competição onde Henrique Chaves e Miguel Ramos são líderes em 2020) vai correr em todas as rondas apresentadas. Já a GT Cup Europe, onde também costumam correr portugueses – António Coimbra e Luís Silva – ainda não tem calendário definido. Dois testes serão realizados antes da época começar, com anúncio das datas e local para breve.

No calendário provisório, o campeonato começa em Portugal, em Portimão no Autódromo do Algarve, a 25 de abril. Também passa por pista icónicas como Spa-Francorchamps, Monza, Paul Ricard, para terminar em outubro no circuito de Barcelona. Hockenheim é a pista de reserva em 2021.

Aqui fica o calendário provisória de 2021:

25 abril : Portimão (P)

16 maio: Circuit Paul Ricard (F)*

20 junho: Spa-Francorchamps (B)

18 julho: Hungaroring (H)*

12 setembro: Red Bull Ring (A)

26 setembro: Monza (I)

17 outubro: Barcelona-Catalunya (E)*

As datas marcados com * ainda aguardam confirmação final.