GT Open: Balfe Motorsport na pole para a corrida 2 | AutoSport

A Balfe Motorsport, equipa britânica, com o seu novo Audi R8 LMS, fez a pole para a Corrida 2, numa manhã cinzenta e húmida, no Circuito Paul Ricard. Adam Carroll conquistou a sua primeira pole com um tempo de 2.02.027 e depois de uma grande batalha final com Andy Soucek e Ollie Millroy. Eventualmente, o McLaren da Inception ficou apenas 0:095seg atrás, enquanto o Porsche da Lechner partilhará a linha 2 com o vencedor de ontem, o Bentley da Lazarus de Ivan Peklin.