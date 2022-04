GT Open: Arranque no Estoril promete muita ação | AutoSport

O International GT Open está de regresso a Portugal. A jornada inaugural da competição de GT terá como palco o Autódromo Fernanda Pires da Silva, no Estoril.

A décima sétima época da competição organizada pelos espanhóis da GT Sport arranca no Estoril a 1 de maio e termina a 16 de outubro no circuito Barcelona-Catalunha. Serão 7 rondas divididas por 14 corridas, com os pilotos a lutarem pelos títulos nas classes GT3 Pro, GT3 Pro-Am, GT3 Am, GT Cup Am e GT Cup Pro-Am. Em 2021, o título absoluto foi conquistado pela dupla Frederik Schandorff e Michele Beretta aos comandos do Lamborghini da Vincenzo Sospiri Racing.

Será possível ver em pista máquinas como o Mercedes-AMG GT3 Evo, Ferrari 488 GT3 Evo 2020 e o Lamborghini Huracán GT3 Evo na principal categoria e o Porsche 991 GT3 Cup e o Porsche 992 GT3 Cup na categoria Cup.

O fim de semana de corridas no Estoril tem agendado ainda as provas de apoio do GT Open, o Euroformula Open, competição de monolugares que atravessa toda a Europa e utiliza como base o chassis Dallara 320, e a Copa Racer, uma competição espanhola monomarca que utiliza o Mini Copa e terá em Portugal a sua segunda ronda do ano, única fora de Espanha.

Será um fim de semana recheado de ação em pista, que começa na quinta-feira com testes privados do International GT Open e do Euroformula Open. Os treinos livres têm início marcado para as 9 horas de sexta-feira, ficando as corridas reservadas para sábado e domingo.

Horário:

Quinta-feira, 28 abril

09h00 Teste privado 1 Euroformula Open 13h30 Teste privado 1 International GT Open 15h10 Teste privado 2 Euroformula Open 16h20 Teste privado 2 International GT Open

Sexta-feira, 29 abril

09h30 Treino Livre 1 Euroformula Open 10h15 Treino Livre 1 International GT Open 11h30 Treino Livre 2 Euroformula Open 13h15 Treino Livre 2 International GT Open 14h30 Treino Livre 3 Euroformula Open 15h15 Treino Livre 3 International GT Open 16h10 Teste privado Copa Racer

Sábado, 30 abril

09h00 Treino Livre 1 Copa Racer 09h55 Qualificação Euroformula Open 10h35 Qualificação 1 International GT Open 13h20 Treino Livre 2 Copa Racer 14h30 Corrida 1 Euroformula Open 15h30 Corrida 1 International GT Open 17h10 Qualificação 1 Copa Racer

Domingo, 1 maio