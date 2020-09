GT Open: Afinal, Chaves e Ramos ganharam a corrida de ontem, hoje arrancam de 2º

Henrique Chaves e Miguel Ramos arrancam de segundo para a Corrida 2 do GT Open, depois de terem vencido a tirada de ontem na ‘secretaria’, já que o KTM X-Bow GTX Concept de Patric Niederhauser e Stefan Rosina, que cortou a linha de meta no primeiro lugar, seria desclassificado devido a uma infração técnica. Assim sendo, primeira vitória da temporada para a dupla lusa.

O Aston Martin Vantage AMR GT3 #34 da TF Sport de Charlie Eastwood e Salih Yoluc arranca da pole para a segunda corrida do GT Open, com o McLaren 720S GT3 #59 da Teo Martín Motorsport de Henrique Chaves e Miguel Ramos a partir da segunda posição. O Mercedes-AMG GT3 #88 da JP Motorsport de Christian Klien e Patryk Krupińsky parte de terceiro na frente do Ferrari 488 GT3 Evo #17 da AF Corse/APM de Vincent Abril e Louis Prette.

Com o segundo lugar na corrida de ontem, Miguel Ramos e Henrique Chaves ampliaram a liderança no campeonato. A qualificação não correu bem à dupla do McLaren 720S GT3 #59 com o nono lugar da grelha de partida. Miguel Ramos arrancou bem, ganhando dois lugares, passando imediatamente a pressionar o sexto classificado. Este mostrou alguma agressividade na defesa da sua posição, chegando a promover o contacto entre os dois carros, mas à terceira tentativa, Miguel Ramos conseguir suplantar o seu adversário, subindo a sexto e começando a aproximar-se do piloto que estava à sua frente.

A recuperação do português seria suspensa devido à intervenção do Safety-Car, o que levou a que entregasse o McLaren 720S GT3 da Teo Martín Motorsport a Henrique Chaves no sexto lugar.

O jovem de Torres Vedras começou imediatamente e imprimir um bom ritmo, com uma volta de saída das boxes rapidíssima que marcou o seu andamento para a restante corrida. Ao longo de quarenta e um minutos foi consistentemente o piloto mais rápido em pista. Quando acabaram as trocas de pilotos, Henrique Chaves era já quarto classificado, continuando a sua cavalgada até ao pódio sem que ninguém conseguisse replicar o seu andamento. O terceiro classificado nada pôde fazer e submeteu-se à vontade do português que continuou a recuperar terreno para os pilotos da frente.

A onze minutos da bandeira de xadrez, o piloto ascendeu a segundo, continuando a sua recuperação. Henrique Chaves cruzaria a linha de meta a três segundos do primeiro classificado, depois de ter estado a mais de dez. “Este é um resultado extraordinário, dado que, depois da qualificação, não esperava melhor que quarto… O carro que ficou em primeiro não conta para o campeonato, dado que não é um GT3, portanto, somámos os pontos da vitória. Tivemos um pouco de sorte com o Safety-Car, mas também já tivemos algum azar em situações semelhantes, portanto, acaba por ser um reequilíbrio. O Miguel fez um turno muito bom e a equipa realizou um ‘pit-stop’ muito rápido e tudo isso foi determinante para o resultado final, juntamente com o meu ‘stint’. Alargámos a nossa vantagem no campeonato que era o nosso objectivo. Foi um dia muito positivo”, afirmou o português.

Depois do segundo lugar na qualificação de hoje, na corrida esperam-se dificuldades devido ao handicap acumulado de vinte segundos, resultante da classificação na primeira corrida. Contudo, os objetivos são claros. “O nosso plano para a corrida é eu abrir a maior vantagem possível para que depois o Miguel, que esteve muito forte, possa terminar possa terminar bem classificado”, concluiu Henrique Chaves.

Ontem, o KTM X-Bow GTX Concept de Patric Niederhauser e Stefan Rosina cortou a linha de meta no primeiro lugar, mas seria desclassificado devido a um infracção técnica. Desta forma, Henrique Chaves e Miguel Ramos conquistam a sua primeira vitória da temporada. No segundo lugar ficou o McLaren 720S GT3 de Marcelo Hahn e Fran Rueda, ao passo que no degrau mais baixo do pódio ficou o Mercedes-AMG GT3 de Sam De Haan e Callum Macleod.