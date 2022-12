Campeões 2022, GT Open: Benjamin Hites e Leo Pulcini levaram o título | AutoSport

Benjamin Hites e Leo Pulcini são os Campeões de 2022 do Internacional GT Open, depois de terem iniciado da melhor forma a temporada com duas vitórias na ronda portuguesa da competição, que teve lugar no Autódromo do Estoril. A época começou bem, mas a dupla dos italianos da Oregon Team chegou à última ronda em Barcelona pressionados pelos rivais Nick Moss e Joe Osborne da Optimum Motorsport e venceram o campeonato apenas por 3 pontos de vantagem, apesar de terem triunfado por quatro vezes durante o ano, incluindo a prova de Spa-Francorchamps onde a pontuação foi a dobrar.

Nas restantes classes do pelotão da competição de GT’s, que voltará a iniciar a próxima época em Portugal, desta vez no Autódromo Internacional do Algarve, os pilotos polacos Karol Basz e Marcin Jedlinski (ProAm) e os austríacos Alexander Hrachowina e Martin Konrad (Am) venceram.

A equipa da dupla ítalo-chilena, vencedores absolutos do título do International GT Open, a Oregon Team também bateu a Optimum Motorsport no particular entre as equipas.