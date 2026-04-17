International GT Open: Arranque em Portimão com forte representação lusa
A temporada de 2026 do International GT Open arranca no próximo fim de semana, 18 e 19 de abril, com a primeira de oito rondas a ter lugar no Autódromo do Algarve, em Portimão. A série entra na sua terceira década de existência com 29 carros inscritos e sete marcas representadas na primeira jornada: Aston Martin, Audi, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes e Porsche.
Classe Pro
Nove carros disputam a classe Pro, com a Team Motopark — campeã em título — a alinhar três Mercedes AMG. Maxi Götz e o australiano Christian Mansell partilham um dos carros, enquanto Marcelo Ramírez e Dominik Baumann ocupam outro; a terceira dupla ainda não foi anunciada. A AF Corse apresenta dois Ferrari 296 GT3 EVO, com Tommaso Mosca e Rafael Durán numa das viaturas e Yaroslav Veselaho e Thomas Neubauer na outra. Completam a classe a Elite Motorsport com Tom Emson e Tom Lebbon, a Greystone GT com Zak Meakin e Dean Macdonald num McLaren 720S, a Villorba Corse com Leonardo Moncini e o português Rodrigo Testa num Lamborghini Huracán, e a ZRS Motorsport com Alex Fontana e Pietro Armanni num Porsche.
Classe Pro-Am
A Pro-Am é a classe mais numerosa com 12 carros e seis marcas diferentes. A AF Corse alinha dois Ferrari, com Laurent De Meeus e Vincent Abril numa dupla e Norikazu Shibata e Charlie Fagg na outra. A Olimp Racing apresenta os ex-campeões da classe Marcin Jedlinski e Karol Basz, enquanto a Into Africa Racing by Dragon regressa para uma temporada completa com Xolile Letlaka e Axcil Jefferies. A ISR Racing e a Saintéloc Racing alinham dois Audi R8 LMS, e a Greystone GT e a Track Focused apresentam dois McLaren 720S. A Fach Auto Tech estreia-se na série com Alexander Schwarzer e Alexander Fach num Porsche, enquanto a Dinamic GT alinha Philipp Sager e Christian Engelhart. A completar a classe, a CBRX by SPS apresenta Dexter Müller e Yannick Mettler num Mercedes numa quinta época consecutiva, e a Blackthorn Racing alinha um Aston Martin Vantage GT3 com Charles Bateman e o português Henrique Chaves que também já foi campeão.
Classe Am
Oito carros de cinco marcas compõem a classe Am. A Ferrari é a marca mais representada com três carros: a AF Corse alinha Marcelo Hahn e Galid Osman, a Baron Motorsport apresenta Andrzej Lewandowski e o filho Adrian, e a Olimp Racing alinha Stanislaw Jedlinski e Krystian Korzeniowski. Dois Porsche completam a representação da marca, com a Fach Auto Tech a estrear Joel Monegro — primeiro piloto dominicano a competir no GT Open — e a portuguesa AF Motorsport a alinhar André Fernandes e Angelo Fontana. A Sendom Racing Team estreia-se na série com Seweryn Mazur num Lamborghini, a Good Speed Racing Team apresenta Piotr Wira num Aston Martin, e o mexicano Alfredo Hernández regressa com o Grupo Prom Racing Team Mercedes.
Os Portugueses
Como referido, Portugal terá três representantes na primeira ronda do International GT Open em Portimão. Na classe Pro, Rodrigo Testa estará ao volante do Lamborghini Huracán da Villorba Corse, partilhado com o italiano Leonardo Moncini. Na Pro-Am, Henrique Chaves alinha com Charles Bateman no Aston Martin Vantage GT3 da Blackthorn Racing. Na classe Am, André Fernandes representa a portuguesa AF Motorsport num Porsche partilhado com o venezuelano Angelo Fontana.
GT Cup também com presença lusa
Portugal tem uma presença assinalável na GT Cup Europe 2026 (prova de suporte do GT Open), com destaque para a equipa nacional AF Motorsport, fundada por André Fernandes, que alinha três carros na temporada. Na classe Silver, a equipa apresenta José Barros, que competirá sozinho. Na Pro-Am, a AF Motorsport associa-se ao brasileiro Leonardo Reis e ao jovem Felipe Massa Jr., de 16 anos e filho do ex-piloto de F1. O terceiro carro não surge na lista de inscritos com pilotos atribuídos. Já Bernardo Pinheiro, piloto de Portimão, representa a LMR Motorsport na classe Pro-Am, fazendo dupla com o brasileiro Flávio Sampaio. Na classe Am, Leandro Martins regressa com a LMR Motorsport ao lado de Dieter Svepes, dupla que defende os títulos de campeã da classe conquistados na época anterior.
Horários
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI