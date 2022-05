Intercontinental GTC: SunEnergy1 Mercedes vence as 12 Horas de Bathurst | AutoSport

O Mercedes AMG #75 da SunEnergy1 (Kenny Habul/Martin Konrad/Luca Stolz/Jules Gounon) conquistou a vitória nas míticas 12 Horas de Bathurst. Gounon esteve ao volante do Mercedes no último turno de condução batendo por 8,7 segundos o Mercedes AMG #91 da Craft Bamboo (M.Engel/D.Juncadella/

K.Tse). O pódio ficou completo com mais um Mercedes, num arranque de temporada do Intercontinental GT Challenge incrível para a marca germânica, o #888 da Triple Eight Race Engineering (S.van Gisbergen/B.Feeney/J.Ibrahim).

O Mercedes #75 da SunEnergy1 assumiu a liderança com 3 horas e meia para o fim da prova, após uma penalização de 2 minutos para o Audi R8 EVO II #74 da Audisport Team Valvoline (K.van der Linde/N.Berthon/B.Schumacher), que liderava a corrida, por exceder a duração máxima permitida para o piloto AM aos comandos do carro. Brad Schumacher passou 8 minutos mais do que os 80 minutos permitidos. O #74 perdeu uma volta devido à penalização e apesar do incrível ritmo de Kelvin van der Linde no último turno, a equipa teve de se contentar com o quarto lugar. O Lamborghini Huracan #5 da Wall Racing completou o top 5 a 5 voltas do carro vencedor.

Entre os Am foi o Audi #47 da Supabarn (James Koundouris/Peter Stokell/David Russell) a conquistar a vitória.

