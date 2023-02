Intercontinental GT Challenge, Bathurst: Treino 4 marcado por grave acidente | AutoSport

Raffaele Marciello (GruppeM Racing/Mercedes-AMG GT3 Evo) foi o piloto mais rápido na quarta sessão de treinos livres das 12 Horas de Bathurst, prova a contar para o Intercontinental GT Challenge. O piloto do Mercedes rodou num tempo mais baixo do que aconteceu nas sessões anteriores no traçado australiano em Mount Panorama, mas o treino ficou marcado por um grande acidente e subsequentes danos na barreira, que resultaram na conclusão de apenas metade dos 40 minutos programados da sessão.

Keith Kassulke (Wheels / FX Racing) escapou a ferimentos graves quando o seu MARC II V8 bateu com extrema violência e capotou no fundo da longa reta do circuito australiano. A direção de corrida optou por terminar mais cedo a sessão para reparar as proteções do traçado.

A major crash at The Chase has cut short Practice 4 at the Bathurst 12 Hour.



Keith Kassulke has been cleared of major injuries: https://t.co/vWdT9Kyg7H #B12hr pic.twitter.com/BDY7ie95Jw — Bathurst 12 Hour (@Bathurst12hour) February 3, 2023

Assim, o Mercedes-AMG da GruppeM Racing ficou no topo das tabelas de tempos graças à volta de Marciello em 2:03.9958s.

Na terceira sessão de treinos tinha sido Kenny Habul (SunEnergy1/Mercedes AMG GT3 Evo) o mais rápido ( 2:05.3096s), tendo batido Valentino Rossi (BMW M Team WRT/BMW M4 GT3) por um décimo de segundo. O piloto italiano, estreante em Bathurst tinha já dado nas vistas no treino dois, quando foi o mais rápido da sessão (2:05.4486s).

A Audi começou bem em Mount Panorama com dois Audi R8 LMS Evo 2 a liderarem a tabela de tempos da sessão inaugural de treinos das 12 Horas de Bathurst, com Chaz Mostert (Sportsbet Team MPC) a rodar em 2:04.087s, 0.263s mais rápido do que Frederic Vervisch (FUCHS Lubricants Racing).

Hoje ainda há lugar a mais uma sessão de treinos e pouco antes da meia noite realizar-se-á o sexto e último treino antes da qualificação de amanhã.

Sexta-feira, 3 de fevereiro

Treino Livre 5 – 21h35

Treino Livre 6 – 23h50

Sábado, 4 de fevereiro

Qualifying 1 – 01h45

Qualifying 2 – 02h55

Pole Shootout (Top-10) – 05h10

Corrida – 18h45