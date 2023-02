Intercontinental GT Challenge, Bathurst: Maro Engel conquista pole position | AutoSport

Maro Engel está a começar o ano numa forma muito boa. O piloto alemão, que na prova de estreia do Intercontinental GT Challenge defende as cores da GruppeM Racing aos comandos do Mercedes AMG GT3 Evo, replicou aquilo que fez no ‘Roar before the Rolex’ na classe GTD Pro do Sportscar Championship da IMSA e conquistou a pole position para as 12 Horas de Bathurst.

Engel mostrou o que vinha na sessão de qualificação com apenas 10 carros em pista, uma espécie de Super Pole, quando melhorou o tempo que pertencia a Shane van Gisbergen em 2016 durante a segunda parte das eliminatórias e depois registando o tempo de 2:00.881s na sua última tentativa na sessão de 15 minutos. Esta foi a primeira volta de sempre do evento em menos de 2:01s ao Mount Panorama.

Broc Feeney (Supercheap Auto Racing/Mercedes AMG GT3 Evo) foi o adversário que mais perto ficou do tempo de Engel, ficando sem a pole position por 0.216s. Matt Campbell (Manthey EMA/Porsche GT3 R Spec 2) foi o terceiro mais rápido da qualificação, sendo seguido de Jules Gounon (Sun Energy 1) também ele em Mercedes AMG GT3 Evo.

Chaz Mostert (Sportsbet Team MPC) colocou o Audi R8 LMS Evo 2 #65 na quinta posição da grelha para a corrida de mais logo. O BMW M4GT3 #46, carro de Augusto Farfus, Maxime Martin e Valentino Rossi, vai partir do sexto posto.

A corrida de 12 horas tem início às 18h45.