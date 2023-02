Intercontinental GT Challenge, Bathurst: BMW e Porsche prontas para a luta com Mercedes | AutoSport

BMW e Porsche têm o objetivo de bater a campeã do Intercontinental GT Challenge (IGTC) a Mercedes-AMG na prova de abertura da temporada de 2023, as 12 Horas de Bathurst. Com uma lista de inscritos curtinha, a prova de meio dia em Mount Panorama traz a novidade da Independent Cup, que substitui o Pro-Am Challenge e a primeira presença oficial da WRT com a BMW M Motorsport – passando a designar-se BMW M Team WRT – apesar da estrutura belga ter vencido a primeira prova que fez com os BMW M4 GT3.

As 12 Horas de Bathurst abre a temporada do IGTC composta por cinco provas: 9 Horas de Kyalami , 24 Horas de Spa, 8 Horas de Indianapolis e as 12 Horas do Golfo. Ao contrário do que aconteceu em 2022, todas as cinco corridas Intercontinentais contam para os campeonatos de construtores e pilotos deste ano. Os pilotos somam pontos de acordo com a sua posição final no IGTC, mas apenas os dois melhores classificados por marca somam pontos para o seu construtor.

Houve também mudanças na classe IGTC Pro-Am Challenge, que passa a ser a Independent Cup e passam a contar apenas os quatro melhores resultados em cinco corridas.

Pode ser uma lista de inscritos curta, mas repleta de nomes fortes do automobilismo. Uma mudança de última hora foi a substituição de Lucas Auer, lesionado durante um treino das 24 Horas de Daytona no fim de semana passado, por Philip Ellis no Mercedes da Craft-Bamboo Racing.

A corrida terá transmissão no canal de YouTube da competição, com início marcado para às 18h45 de sábado em Portugal continental.

Foto: Andreas Beil/BMW M Motorsport