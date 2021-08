Inscritos do Troféu C1 aumentam na segunda corrida do ano | AutoSport

Os irreverentes C1 do troféu organizado pela Motor Sponsor vão sair das garagens e rumar a sul. Enquanto uma boa parte do país está a banhos nas águas algarvias, os bravos do Troféu C1 vão assentar arraiais, nos próximos dias 20 e 21 (sexta-feira e sábado), no Autódromo Internacional do Algarve, para competirem de forma vibrante.

Depois do arranque da temporada, que aconteceu em Braga, a ronda de Portimão do Troféu C1 faz crescer a grelha de partida. A lista de inscritos passa de 33 para 37 equipas e, como principal destaque, lança a semente para que estes confrontos se tornem verdadeiramente internacionais. O aguerrido pelotão de C1 nacionais vai ser reforçado por duas formações belgas que não resistiram aos encantos desta competição organizada pela Motor Sponsor e ao calor do Algarve. Em determinada altura, mais formações estrangeiras fizeram a sua inscrição – chegaram a ser uma dezena de equipas –, mas devido à incerteza provocada pelas restrições associadas à pandemia, acabaram por não vir a Portugal desta vez.

O programa desta jornada é desafiante. No total, os concorrentes vão competir durante longas horas, numa maratona que começa ainda na manhã de sábado e termina quando a lua já estiver bem lá no alto.

Em pista, a movimentação será grande. Na categoria PRO, por exemplo, são 20 as equipas participantes. A Artlaser by Gianfranco chega ao Algarve na frente da classificação do Troféu C1. Mas tem formações, como a VLB Racing, C1 Racing Team, Team Rubrica e a Paint & Go, logo atrás e com vontade de assumir o comando da tabela. Nestas contas, é preciso ter em conta a participação da Termolan, WallUp WoodLab, Tzi Designs Racing Team, Team CAM e a Auto Paraíso da Foz, que, juntamente com estruturas como a Manahu Care – Gianfranco Motorsport, Team NB Klima, Digidelta Solutions – Autocloche, G-Tech / RPMotorSport e a Gianfranco Motorsport, vão discutir as melhores posições na categoria. Entre os PRO, há, ainda, formações que vão estar em destaque no circuito de Portimão. São os casos da G-Tech, IDS ou Silver Team, que regressam ao Troféu C1, e da Clínica Médica Jardim e Skywalker Management, as duas estreantes nesta competição.

Grande foco de interesse será o confronto entre os concorrentes da categoria AM ao longo dos 4653 metros do exigente traçado. Nesta, formações como a Razão Automóvel, Slow Motion, LJ Sport 88, Torres Racing Team e a G’S Competizione entram em prova como as mais bem posicionadas no troféu. Estas vão ter concorrência forte da Casa da Eira, TIS Racing Team, Casas do Ambiente, OF Motorsport e do Five Team. À semelhança do que acontece na categoria PRO, também a categoria AM assiste a estreias e regressos nesta ronda. Os “caloiros” são os pilotos da Sieger Motorsport, enquanto a Caetanovich Racing e a 888 Motorsport voltam a estas corridas de resistência e frenéticas.

Entre os GUEST, há três formações a correr. Duas serão as provenientes da Bélgica. Estas equipas apresentam-se com o nome Oestekart e, o único elemento que as distingue são os números 1 e 2. Para terminar, uma nota especial para a participação do Team Nata, equipa que regressa à competição inserida nesta categoria.

Mais uma vez, e apesar do contexto exigente provocado pela pandemia, o Troféu C1 continua a ser um projeto agregador que reúne mais de três dezenas de formações em competição. “O ano de 2021 está a ser um grande desafio para a Motor Sponsor. As restrições que ainda vivemos continuam a criar dificuldades, mas sentimos que o Troféu C1 não só já conquistou o seu espaço no panorama do desporto motorizado em Portugal, como continua a ser um projeto atrativo e capaz de chamar muitos participantes. Esta lista de inscritos é disso demonstrativa. Neste particular, agradeço o trabalho e a tremenda capacidade de organização do Ricardo Leitão. Foi ele o responsável pela preparação do evento e, se temos quase 40 carros em Portimão, muito devemos à sua dedicação”, afirmou André Marques, o responsável da Motor Sponsor.

O programa em pista desta jornada do Troféu C1 começa logo no dia 20, sexta-feira. As equipas vão ter uma sessão de treinos privados com a duração de duas horas. Esta é uma oferta da organização para, em primeiro lugar, agradecer a todos os que continuam a dizer presente nesta competição mesmo tendo em conta algumas alterações de datas.

Programa C1 Eurocup – 6H + 6H Portimão

Sexta-feira, dia 20 de agosto

17h00 – 19h00 – Treinos privados

Sábado, dia 21 de agosto

8h00 – 10h00 – Treinos cronometrados

11h40 – 17h40 – Corrida 1

18h00 – 00h00 – Corrida 2