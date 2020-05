Tiago Monteiro nas 500 Milhas de Indianápolis do Legends Trophy

Tiago Monteiro vai disputar, virtualmente, as 500 Milhas de Indianápolis no próximo fim-de-semana. Esta prova, incluída no Legends Trophy promovido pela The Race, é uma das mais emblemáticas a nível mundial e a mais carismática da IndyCar. Disputada no mítico circuito oval daquela cidade americana, esta foi sempre uma prova que esteve no imaginário de Tiago Monteiro que tem agora uma oportunidade única de entrar em pista e bater-se com alguns dos melhores pilotos de sempre, entre eles: Andy Priaulx, Dario Franchitti, Emanuele Pirro, Emerson Fittipaldi, Fernando Alonso, Gil de Ferran, Helio Castroneves, Jan Magnussen, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Mario Andretti, Max Papis, Mika Salo, Petter Solberg, Tom Coronel, Tony Kanaan e muitos outros.



Com as cores da Fittipaldi Dingman Racing, equipa com quem disputou a Champ Car World Series em 2003, o piloto português está muito entusiasmado com esta participação: “Esta corrida tem um simbolismo muito grande. Por um lado, vou poder “regressar” à equipa onde fui muito feliz e, por outro, é uma oportunidade de disputar uma corrida que sempre fez parte do meu imaginário mas que, infelizmente, nunca tive oportunidade de participar, ainda por cima com uma grelha tão impressionante quanto esta. Tenho a certeza que irá ser uma corrida incrível”, explicou o piloto português.

Toda a acção poderá ser seguida em: https://www.youtube.com/watch?v=EHv0ghX26e0 no próximo sábado a partir das 17h.