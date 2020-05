The Race Legends Trophy: Fernando Alonso vence Indy500. Monteiro no pódio

Fernando Alonso venceu a ronda de Indy500 no campeonato virtual do The Race Legends Trophy.

Alonso venceu a primeira corrida, na frente do seu antigo companheiro de equipa da McLaren da Fórmula 1, Jenson Button. Tiago Monteiro completou a primeira corrida na quarta posição.

Na segunda corrida, Alonso voltou a sair vencedor, com Tiago Monteiro desta vez a conquistar a segunda posição. Hélio Castroneves completou o pódio.

Reveja a corrida aqui: