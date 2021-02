Romain Grosjean na IndyCar

Está decidido o futuro de Romain Grosjean: Vai correr com a Dale Coyne/Rick Ware na IndyCar. Depois de 11 anos na Fórmula 1, três equipas Renault, Lotus e Haas, 181 Grandes Prémios e 10 pódios , Romain Grosjean ruma aos EUA para prosseguir a sua carreira na IndyCar.

Já quase totalmente recuperado das queimaduras nas mãos, Grosjean vai disputar todas as corridas nos circuitos convencionais e citadinos da temporada, ficando fora das ovais. Há muito que existia esta possibilidade, em declarações recentes Grosjean já tinha sido ouvido a elogiar a competição norte-americana, e agora é conhecido o desfecho: “Estou muito empolgado com esta oportunidade de competir nos Estados Unidos, na Indycar. Tinha várias opções, mas a Indy foi claramente a minha preferida. Contudo, ainda não estou pronto para as ovais. A Indy tem um plantel muito nivelado e por isso vai ser animador lutar por pódios e vitórias”, disse o francês. Depois de Sébastien Bourdais e Simon Pagenaud, Grosjeam será o terceiro francês na IndyCar, competição que começa a 18 de abril, em Barber.