Romain Grosjean: “Indycar deveria dar mais pontos na Super Licença” | AutoSport

A questão da atribuição de pontos para a Super Licença foi um dos temas do ano, com Colton Herta a ser falado como possibilidade para a F1. Mas o americano não tinha os pontos suficientes para a sua Super Licença e essa possibilidade esfumou-se. Romain Grosjean acha que a Indy deveria dar tantos ou mais pontos quanto a F2.

Falando de talentos que militam na Indy, Romain Grosjean não tem dúvida que alguns pilotos teriam capacidade para se destacarem na F1. O francês que fez 11 épocas na F1 e que vai para a sua terceira época no campeonato americano referiu alguns exemplos de pilotos que poderia ter boas prestações na F1 e defendeu que a Indy poderia dar mais pontos para a Super Licença, pois o nível é alto:

“Um dos melhores exemplos foi quando Alex Palou foi a Austin para fazer o TL1 com a McLaren e com mesmos pneus que Lando Norris estava a dois ou três décimos de distância, o que é muito, muito bom”, disse Grosjean à MotorSport Magazine. “Com Colton Herta, as possibilidades eram maiores. Ele tem a capacidade e a velocidade para estar na F1. Mas se olharmos para a sua carreira, ele nunca ganhou um campeonato. Por isso também compreendo que ele não tem os pontos para uma Super Licença porque não ganhou a Indy Lights ou a IndyCar, então, porque dar-lhe os pontos se ele não os conquistou? Mas há pilotos que são muito talentosos. Um dos tipos que mais me espantou foi o Scott McLaughlin. Penso que ele deveria ter um teste na F1, ele seria rápido. É muito especial. Se pensa que ele fez Supercarros durante tantos anos e está muito bem na IndyCar agora, acho que merecia. A IndyCar funciona um pouco diferente da F1, pois é preciso ter experiência na corrida e é por isso que se vê que os pilotos mais velhos se estão a sair muito bem. O que eu acho que está errado é a quantidade de pontos que recebemos na IndyCar. Penso que deveria ser pelo menos no nível da Fórmula 2, talvez mais porque o nível está lá cima. Há alguns pilotos muito rápidos. Por isso, acho que isso está errado. Mas a corrida é dura e a competição é muito renhida”.