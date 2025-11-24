Mick Schumacher na Indycar Series com a RLL

Mick Schumacher foi confirmado como piloto da Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) para a época de 2026 da NTT INDYCAR SERIES, iniciando uma nova etapa da sua carreira após duas temporadas bem-sucedidas no Mundial de Endurance.

Com 26 anos, o filho do heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher faz uma apostra forte no campeonato americano. Com 43 Grandes Prémios de Fórmula 1, onde conseguiu um sexto lugar como melhor classificação, e três pódios no WEC, o alemão regressa agora aos monolugares a tempo inteiro, depois de deixar o projeto da Alpine no WEC. Schumacher irá alinhar no carro número 47 da equipa RLL, sendo colega de Graham Rahal e Louis Foster.

A mudança para a INDYCAR representa também a estreia do alemão em circuitos ovais, já que seis das 17 provas de 2026 se realizam neste tipo de traçado, incluindo as históricas 500 Milhas de Indianápolis.

O seu talento e versatilidade foram postos à prova no teste realizado com a RLL no circuito de Indianápolis, onde impressionou a estrutura e consolidou a sua ligação à equipa. A RLL prepara agora um teste específico em oval para facilitar a adaptação do piloto.

Mick Schumacher destacou a natureza “pura e direta” das corridas americanas e a oportunidade de ampliar horizontes, depois de uma carreira que contempla títulos na Fórmula 3 Europeia, na Fórmula 2 e passagens por Haas (F1), Mercedes (reserva) e Alpine (WEC).

A new journey lies ahead🌟 pic.twitter.com/HKvqCFBVZe — Rahal Letterman Lanigan Racing (@RLLracing) November 24, 2025

Mick Schumacher:

“Estou muito satisfeito por confirmar hoje que vou competir na IndyCar Series no próximo ano, com a Rahal Letterman Lanigan Racing, participando na época completa. Tendo experiência tanto em Fórmula 1 como em endurance, e tendo competido em várias categorias ao longo dos anos, trago saber e aptidões que contribuirão para uma parceria sólida. A RLL preparou-me de forma excelente já nos testes e estou certo de que poderemos construir muito juntos”.

“Fiquei imediatamente entusiasmado com o carro e com a forma de viver o automobilismo nos Estados Unidos, que é mais centrada na essência do desporto e na competição direta — é precisamente esse aspeto que mais me atrai. Naturalmente, tenho curiosidade por novas experiências e vontade de alargar horizontes. Esta é uma nova viagem que se inicia e estou ansioso pelo arranque da temporada.”

Foto: Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL)