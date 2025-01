McLaren Racing com controlo total da equipa de IndyCar

A McLaren Racing tornou-se na única proprietária da equipa Arrow McLaren IndyCar, com efeitos a partir de 31 de dezembro de 2024. Em 2021, a McLaren tinha adquirido 75% da Schmidt Peterson Motorsports, que passou a chamar-se Arrow McLaren SP e, mais recentemente, Arrow McLaren.

Entre 2021 e 2024, Sam Schmidt e Ric Peterson mantiveram uma participação minoritária, mas agora cederam-na.

Ric Peterson expressou o seu orgulho pela evolução da equipa desde 2013, destacando a parceria com a Arrow em 2019 e a união com a McLaren em 2021, para além da expansão para uma equipa de três carros em 2023 e as conquistas na Indy Lights e IndyCar. Já Sam Schmidt descreve a saída como “agridoce”, mas expressa gratidão a todos os envolvidos e à McLaren por elevar o potencial da equipa, afirmando que continuará a torcer pelo seu sucesso.

Este ano, a Arrow McLaren competirá com três carros na temporada de 2025 da IndyCar, que começa em 2 de março com o Firestone Grand Prix de St. Petersburg. Pato O’Ward, Nolan Siegel e Christian Lundgaard representarão a equipa. Zak Brown (CEO da McLaren) enfatiza a importância da aquisição dos 25% restantes para o crescimento e fortalecimento da presença da McLaren nos Estados Unidos da América do Norte, um mercado importante para a equipa e seus adeptos, agradecendo a Schmidt e Peterson pela parceria.