Juan Pablo Montoya regressa às Indy 500

Juan Pablo Montoya vai voltar às Indy 500 no próximo ano, com a equipa da Arrow McLaren SP. O duplo vencedor da mítica corrida competiu pela última vez nas Indy 500 em 2017, venceu pela primeira vez como rookie em 2000, e novamente 15 anos mais tarde. Dois triunfos em cinco participações na prova é uma percentagem notável, que em 2021 se prepara para aumentar, agora que regressa à equipa com que correu na Fórmula 1 em 2005 e 2006: “Estou muito entusiasmado por me juntar à Arrow McLaren SP para as Indy 500. Tenho uma grande história com a McLaren desde o meu tempo na F1 e estou desde já ansioso por regressar a Indianapolis no próximo ano”, disse o colombiano que será colega de equipa de Pato O’Ward e Felix Rosenqvist.