IndyCar: Scott Dixon vence primeira corrida em Road America

Scott Dixon venceu pela terceira vez consecutiva nesta temporada de 2020 da IndyCar. O piloto da Chip Ganassi Racing ficou na frente de Will Power e Alex Palou completou os três primeiros na primeira corrida de Road America.

A primeira corrida da IndyCar com público no Elkhart Lake teve muita ação. Josef Newgarden saia da pole position e liderava as primeira 14 voltas, com Graham Rahal a conseguir superiorizar-se a Newgarden e a assumir a liderança à volta 15.

Mas um problema de combustível fez com que Rahal afundasse na classificação. Na frente, Newgarden abria uma vantagem de 10s. Mas, uma má paragem nas boxes custou a Newgarden.

Will Power e Scott Dixon ficaram na frente e o australiano ultrapassou Power na volta 36, antes do primeiro Safety-Car entrar. Após isso, os carros vieram às boxes e os mecânicos de Power tiveram problemas com um dos macacos, custando tempo precioso, e fazendo com que Dixon saísse primeiro. A partir daí, Dixon não saiu mais da liderança.

Alex Palou sai de 14º para conseguir a terceira posição, conquistando-a a Ryan Hunter-Reay já no final da corrida.