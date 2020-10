IndyCar perto de anunciar motores da nova geração

A NTT IndyCar Series e os fabricantes de motores, a Chevrolet e a Honda, preparam-se para anunciar a próxima geração de motores. Anteriormente confirmadas para serem introduzidos em 2022, pensa-se que estas novas regulamentações possam ser adiadas para 2023, perante a crise inerente à pandemia da COVID-19.

De acordo com a racer.com, a nova fórmula para a IndyCar será um motor V6 de combustão interna de 2.4L, com um sistema de recuperação de energia cinética (KERS). O possível adiamento das regulamentações para 2023 deve-se à paragem no fabrico e nas limitações de pessoal, na sequência da pandemia COVID-19, da produção das mais de 30 unidades KERS da IndyCar, podendo estas estar em produção até 2022, tornando o atual prazo impossível de se cumprir. Também o IMSA WeatherTech SportsCar Championship adiou a estreia dos LMDh para 2023, devido a atrasos no fabrico do KERS da Bosh e das baterias da Williams Advanced Engineering.

Por fim, o segundo fator que pode levar ao adiamento da introdução das regulamentações para 2023 é o de satisfazer os desejos da Chevrolet e da Honda. Assim, a atual fórmula de motores biturbo V6 de 2.2L, que começou em 2012, deve ficar até 2022.