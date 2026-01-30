IndyCar organiza GP de Washington para celebrar 250 anos da Independência dos EUA
O Presidente Donald J. Trump assinou hoje uma ordem executiva que designa um traçado no National Mall, em Washington D.C., para acolher a primeira corrida de automóveis da história na capital dos EUA.
O Freedom 250 Grand Prix of Washington, D.C., será disputado pela NTT Indycar Series de 21 a 23 de agosto de 2026, num evento que pretende celebrar os 250 anos da independência norte-americana através de um circuito de rua junto aos monumentos nacionais.
O circuito citadino, de acesso gratuito ao público, será desenhado junto dos principais símbolos norte-americanos e será transmitido em direto pela FOX Sports. Roger Penske, líder da Indycar, destacou a distinção conferida ao desporto motorizado. Detalhes sobre o traçado e o evento serão revelados nas próximas semanas, num ano em que a IndyCar alia inovação desportiva à celebração patriótica dos EUA.
