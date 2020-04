IndyCar: Lando Norris aponta a futura participação na Indy500

O piloto da McLaren na Fórmula 1, Lando Norris, fez a sua estreia no IndyCar iRacing Challenge, no Circuito das Américas. Norris venceu a corrida virtual e em declarações no final deu a entender que no futuro poderia disputar a mítica corrida de Indy500.

“Gostaria muito de explorar várias vertentes, mas não agora. Por enquanto estou focado na Fórmula 1. Mas no futuro pode haver uma Indy500 ou uma corrida assim. Gostaria muito de ir aos Estados Unidos e ter essa oportunidade. É algo a pensar no futuro.” – afirmou Norris.

Lando Norris já teve a oportunidade de competir nos Estados Unidos da América. O britânico fez equipa com Fernando Alonso e Phil Hanson no Ligier JS P217 da United Autosports para as 24h de Daytona em 2018, corrida em que Filipe Albuquerque, João Barbosa e Christian Fittipaldi venceram no Cadillac DPi #5.