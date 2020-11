Indycar, Félix da Costa: “Indy 500 é bom demais para recusar”

O teste de Félix da Costa abriu portas para uma possível ida para os States a curto prazo, embora a prioridade seja indubitavelmente a Fórmula E. Mas a Indy 500 parece estar na lista de António Félix da Costa:

“Ficou o interesse dos dois lados e há um acordo verbal em que a equipa tem prioridade se surgir interesse. Não há nada concreto, mas há uma base boa e creio que se arranjarem o budget para um terceiro carro em algumas, corridas como fizeram este ano, acho que pode acontecer, sempre com a autorização da DS, com quem estou comprometido e onde estou focado a 100%. Se me convidarem para fazer a Indy 500… vou. Sou sincero já tive menos receio das ovais. Antigamente não tinha qualquer problema, hoje em dia já penso um bocadinho mais, mas é algo bom demais para se recusar e tem de ser feito.”