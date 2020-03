IndyCar cancela eventos até abril

A IndyCar anunciou que as corridas em São Petersburgo (Flória), Barber Motorsports Park, Long Beach e o Circuito das Américas foram canceladas. Apesar da decisão de ontem de continuar com Grande Prémio São Petersburgo, mas à porta fechada, e a Road To Indy, a IndyCar hoje optou por não correr.

“Após cuidadosa consideração, incluindo comunicação regular com os nossos promotores de eventos, oficiais de saúde, e as administrações municipais dos nossos respectivos mercados de corrida em relação à COVID-19, tomamos a decisão de cancelar todos os eventos da NTT IndyCar Series até abril.”