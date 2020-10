IndyCar: Calendário de 2021 revelado. Indy500 a 30 de maio

A NTT IndyCar Series já garantiu 17 corridas para a próxima temporada. Em 2021, a época começa a 7 de março de 2021, com as ruas de São Petersburgo, na Flórida, a regressarem como ronda inicial pelo 10º ano consecutivo. A época finaliza a 19 de setembro, na Califórnia, na pista de Laguna Seca.

Em termos das restantes rondas, o Texas Motor Speedway receberá duas corridas em maio de 2021. Esta é a primeira vez que a IndyCar corre aqui nesta altura do ano, com a 105ª edição da mítica corrida de 500 Milhas de Indianápolis marcada para dia 30 de maio.

No verão, a série americana passa por Detroit no segundo fim de semana de junho e finaliza a 4 de julho com o Mid-Ohio Sports Car Course. Depois, a IndyCar entra de férias para regressar em força no mês de agosto.

Em agosto, a série conta com corridas consecutivas, em circuito citadino, circuito convencional e circuito oval. Começa no Nashville, Tennessee, num circuito em volta do estádio da equipa de futebol americano (NFL) dos Tennessee Titans.

Uma semana depois, IndyCar e NASCAR correm juntas no circuito convencional de Indianapolis, a 14 de agosto. Este mês culmina com a ida à oval de World Wide Technology Raceway. O campeonato termina a 19 de setembro com a corrida no circuito de Laguna Seca.