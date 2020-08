IndyCar: 33 inscritos para a Indy500

A lista de inscritos para a histórica corrida de Indy500 já foi divulgada pela IndyCar. A 104º edição desta corrida é já no dia 23 de agosto, mas os pilotos já começam a rodar na pista de Indianapolis Motor Speedway na quarta-feira.

Interessante perceber que este ano a Chevrolet tem mais carros, 17, do que a Honda, 16. A equipa com mais carros inscritos é a Andretti Autosport, que conta com um total de seis, para além da aliança técnica com a Meyer Shank Racing.

2020 marca a estreia de cinco pilotos na corrida da oval americana: Oliver Askew, Dalton Kellet, Pato O´Ward, Alex Palou e Rinus Veekay. Em termos de pilotos, estão inscritos 16 americanos e 17 pilotos internacionais, do qual se pode destacar Fernando Alonso, que corre no carro #66 da Arrow McLaren SP. O espanhol vai tentar completar a ‘Tripla Coroa’, depois de já ter vencido as 24h de Le Mans e o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1.