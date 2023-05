Indy500: Josef Newgarden venceu prova decidida na última volta | AutoSport

Josef Newgarden foi o vencedor da 107ª edição da Indy 500. Uma corrida que ficou marcada pelas bandeiras vermelhas perto do fim da prova, com incidentes violentos.

Alex Palou largou da pole e manteve-se nos lugares da frente na primeira metade da corrida, com Rinus VeeKey Félix Rosenqvist, Scott Dixon, Santino Ferrucci, Alexander Rossi e Pato O’Ward a serem os principais favoritos nesta fase.

O primeiro incidente com Sting Ray Robb a perder o controlo do seu monolugar levou os carros para as boxes e a confusão instalou-se. Na saída da via das boxes, VeeKey fez um burnout e perdeu o controlo do seu carro, embatendo em Palou que ficou com a asa dianteira danificada, perdendo muitas posições.

A corrida foi-se desenvolvendo com Rosenqvist e O’Ward na frente, com Newgarden, Marcus Ericsson e Colton Herta a aproximarem-se dos lugares da frente.

O drama chegou a 14 voltas do fim em que Rosenqvist perdeu o controlo do seu carro e Kyle Kirkwood, que também estava na luta pelos lugares da frente, não evitou o contacto e embateu com violência nas proteções, com um pneu a voar para fora do circuito, embatendo num carro do lado de fora. A corrida foi interrompida e no recomeço, era O´Ward na liderança. Newgarden passou para a frente e O ‘Ward caiu para terceiro atrás de Ericsson. Mas o mexicano tratou de tentar passar o sueco, não evitando o toque que o atirou contra as barreiras, acabando com a sua candidatura à vitória. Faltavam quatro voltas para o fim.

A scary incident involving @KKirkwoodRacing and @FRosenqvist on lap 185 of the Indianapolis 500.



Both drivers were seen and released.#INDYCAR // #Indy500 pic.twitter.com/Ohl4yFqrky — NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 28, 2023

Momento exato que o pneu passa voando sobre o público #Indy500 pic.twitter.com/eQ8Gzj6wIN — MomentosdaF1 (@MomentosdaF1) May 28, 2023

Ainda tivemos mais um incidente, o que significou uma disputa na última volta. Ericsson liderou na largada logo no início, mas Newgarden conseguiu uma grande ultrapassagem a Ericsson, mantendo-o atrás até cruzar a linha de meta por 0,0974s. Ferrucci terminou em terceiro, à frente de Palou. Alex Rossi,Scott Dixon, Takuma Sato, Connor Daly, Colton Herta e Rinus VeeKay completaram o top 10.

Pos Piloto CAR NO. voltas Tempo Voltas lideradas Pontos PIT STOP 1 Josef Newgarden 2 200 02:58:21.9611 5 51 9 2 Marcus Ericsson 8 200 02:58:22.0585 30 44 9 3 Santino Ferrucci 14 200 02:58:22.4884 11 45 9 4 Alex Palou 10 200 02:58:22.7249 36 45 10 5 Alexander Rossi 7 200 02:58:22.9545 4 37 9 6 Scott Dixon 9 200 02:58:23.3927 – 35 9 7 Takuma Sato 11 200 02:58:23.5381 2 32 10 8 Conor Daly 20 200 02:58:23.8466 – 24 9 9 Colton Herta 26 200 02:58:24.1859 1 23 11 10 Rinus VeeKay 21 200 02:58:25.2259 24 32 11 11 Ryan Hunter-Reay 23 200 02:58:25.3834 8 20 9 12 Callum Ilott 77 200 02:58:26.0081 5 19 9 13 Devlin DeFrancesco 29 200 02:58:26.7043 – 17 9 14 Scott McLaughlin 3 200 02:58:26.9656 – 16 10 15 Helio Castroneves 6 200 02:58:27.4242 1 16 10 16 Tony Kanaan 66 200 02:58:27.6769 – 18 11 17 Marco Andretti 98 200 02:58:30.9411 – 13 9 18 Jack Harvey 30 199 02:58:30.3550 – 12 10 19 Christian Lundgaard 45 198 02:58:30.7177 – 11 13 20 Ed Carpenter 33 197 02:55:00.2474 – 10 9 21 Benjamin Pedersen 55 196 02:52:20.4559 – 11 10 22 Graham Rahal 24 195 02:52:16.7176 – 8 9 23 Will Power 12 195 02:58:34.1167 1 9 9 24 Pato O’Ward 5 192 02:45:31.1750 39 17 8 25 Simon Pagenaud 60 192 02:45:32.4536 – 5 7 26 Agustin Canapino 78 192 02:45:32.7600 – 5 7 27 Felix Rosenqvist 6 183 02:22:00.7768 33 16 5 28 Kyle Kirkwood 27 183 02:22:02.4174 – 5 5 29 David Malukas 18 160 02:10:02.4490 – 5 7 30 Romain Grosjean 28 149 01:52:57.3928 – 5 4 31 Sting Ray Robb 51 90 01:04:01.1077 – 5 2 32 RC Enerson 50 75 01:00:08.6857 – 5 3 33 Katherine Legge 44 41 00:46:34.9554 – 5 4

Foto: MPS Agency