Indy500: Fernando Alonso não teme repetição de problemas

Fernando Alonso mostrou-se confiante quanto à capacidade da McLaren em fornecer-lhe um bom carro para a Indy500 e não teme a repetição dos problemas de 2019.

A participação de Alonso na época passada foi um fiasco completo, com inúmeros problemas, alguns a roçar o amadorismo, que comprometeram a participação do espanhol na prova, não passando sequer na qualificação. Para este ano a McLaren juntou-se à Arrow, uma estrutura já com experiência, num esforço que colocará três carros em pista para a mítica prova americana.

Alonso confia que graças ao uso dos três carros, os problemas do ano passado não se repetirão:

“Acho que ser uma equipa de um carro foi penalizador para nós no ano passado”, explicou ele à autosport.com.

“Tivemos alguns problemas. Não tínhamos a capacidade real que queríamos nos dois primeiros testes e, obviamente, não tínhamos muita informação. Este ano, com três carros, mesmo que tenhamos um dia mau, ainda aprendemos muitas coisas com os outros dois carros.“

“Então eu acho que será uma boa vantagem, além disso, a equipa não é nova, [Arrow Schmidt Peterson] compete há muitos anos na IndyCar, e todo o conhecimento e experiências acumulados serão benéficos, com aquilo que a McLaren pode acrescentar.”

Alonso esteve perto de assinar pela Andretti, mas a Honda vetou o acordo, relembrando feridas antigas do tempo de F1. O espanhol falou do processo de escolha da equipa:

“A decisão final não foi fácil, porque acho que entre Andretti e a McLaren, talvez as pessoas pensem que a Andretti pode ser mais competitiva, talvez outras pessoas pensem que pode ser a McLaren. Isso é algo que é difícil saber com antecedência antes que a corrida aconteça.”

“Mas acho e confio um pouco mais neste projeto, e também tenho este sentido de lealdade com a McLaren e com os nossos fãs que no ano passado tinham grandes esperanças, como nós tínhamos.”

“Acho que temos esse tipo de … não obrigação, mas esse tipo de sentimento de que precisamos retribuir com algo, e este ano iremos em frente. A lealdade que tenho com a McLaren, quando precisei tomar uma decisão como esta que tomei, é a mesma que tenho pela Toyota nos últimos dois anos. A McLaren deu-me tanto nos últimos cinco anos, que acho que ficar na McLaren é muito importante para mim”.