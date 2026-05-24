Indy500: Felix Rosenqvist venceu por…0,0233 segundos
Felix Rosenqvist venceu a 110.ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, arrancando do terceiro lugar num recomeço decisivo em que superou, David Malukas, segundo classificado, a apenas 0,0233 segundos do vencedor. O sueco de 34 anos conquistou assim um dos títulos mais icónicos do automobilismo mundial.
ALL THE WAY FROM VÄRNAMO, SWEDEN!
Felix Rosenqvist wins the 110th Running of the Indianapolis 500! 👏 pic.twitter.com/T0CRGX7Gqq
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 24, 2026
A corrida foi marcada por inúmeras reviravoltas e intervenções de safety car. O pole-sitter Alex Palou liderou a largada, mas foi rapidamente desafiado por Alexander Rossi nas primeiras voltas. A meio da corrida, Scott Dixon emergiu como força dominante, liderando durante várias voltas e trocando a frente com Palou. A corrida ainda foi interrompida devido à chuva, mas a “pausa” apenas demorou 12 minutos.
DAVID MALUKAS TO THE LEAD ON THE RESTART! 😲 pic.twitter.com/t2pMopTMU4
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 24, 2026
A estratégia de paragens revelou-se decisiva: Rosenqvist parou mais cedo numa aposta arriscada na volta 131, o que lhe abriu as portas da liderança. O final da corrida seria intenso, com mais uma bandeira vermelha provocada pelo despiste pesado do rookie Caio Collet na saída da curva 2, que danificou gravemente o seu Chevrolet, mas do qual saiu ileso.
CAIO COLLET IS IN THE WALL 🫢
The red flag is displayed on Lap 192. pic.twitter.com/7kfX1h1zgF
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 24, 2026
Com quatro voltas a disputar, o pelotão foi novamente reagrupado para mais um recomeço. Marcus Armstrong assumiu a liderança à entrada da curva 1, com Malukas a seguir em segundo. Contudo, uma bandeira amarela motivada por um contacto ligeiro de Mick Schumacher com o muro na curva 2 forçou nova neutralização.
MARCUS ARMSTRONG TO THE LEAD! 🤯
📺: FOX pic.twitter.com/0k56Ji9nUR
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 24, 2026
No recomeço final, Rosenqvist aproveitou a linha exterior para superar Armstrong e Malukas e cruzar a linha em primeiro. Malukas ficou em segundo, com Scott McLaughlin a completar o pódio em terceiro após uma chegada em força. Pato O’Ward (Arrow McLaren) foi quarto e Armstrong desceu ao quinto lugar.
THE CLOSEST FINISH IN INDIANAPOLIS 500 HISTORY!
IT'S FELIX ROSENQVIST! 🏁 pic.twitter.com/exA3UpH81b
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 24, 2026
Resultados AQUI
Classificação final:
- Felix Rosenqvist
- David Malukas
- Scott McLaughlin
- Pato O’Ward
- Marcus Armstrong
- Rinus VeeKay
- Alex Palou
- Santino Ferrucci
- Romain Grosjean
- Takuma Sato
- Nolan Siegel
- Connor Daly
- Marcus Ericsson
- Kyffin Simpson
- Scott Dixon
- Kyle Kirkwood
- Christian Lundgaard
- Mick Schumacher
- Dennis Hauger
- Graham Rahal
- Louis Foster
- Jack Harvey
- Sting Ray Robb
- Jacob Abel
- Helio Castroneves (DNF)
- Caio Collet (DNF)
- Christian Rasmussen (DNF)
- Josef Newgarden (DNF)
- Will Power (DNF)
- Alexander Rossi (DNF)
- Ed Carpenter (DNF)
- Ryan Hunter-Reay (DNF)
- Katherine Legge (DNF)
O Autosport já não existe em versão papel, apenas na versão online.
E por essa razão, não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.
Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.
Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.
Lista de Vantagens:
-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade
-Desconto nos combustíveis Repsol
-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis
-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto
-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membros
Saiba mais AQUI