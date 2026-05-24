Indy500: Felix Rosenqvist venceu por…0,0233 segundos

Por a 24 Maio 2026 23:15

Felix Rosenqvist venceu a 110.ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, arrancando do terceiro lugar num recomeço decisivo em que superou, David Malukas, segundo classificado, a apenas 0,0233 segundos do vencedor. O sueco de 34 anos conquistou assim um dos títulos mais icónicos do automobilismo mundial.

A corrida foi marcada por inúmeras reviravoltas e intervenções de safety car. O pole-sitter Alex Palou liderou a largada, mas foi rapidamente desafiado por Alexander Rossi nas primeiras voltas. A meio da corrida, Scott Dixon emergiu como força dominante, liderando durante várias voltas e trocando a frente com Palou. A corrida ainda foi interrompida devido à chuva, mas a “pausa” apenas demorou 12 minutos.

A estratégia de paragens revelou-se decisiva: Rosenqvist parou mais cedo numa aposta arriscada na volta 131, o que lhe abriu as portas da liderança. O final da corrida seria intenso, com mais uma bandeira vermelha provocada pelo despiste pesado do rookie Caio Collet na saída da curva 2, que danificou gravemente o seu Chevrolet, mas do qual saiu ileso.

Com quatro voltas a disputar, o pelotão foi novamente reagrupado para mais um recomeço. Marcus Armstrong assumiu a liderança à entrada da curva 1, com Malukas a seguir em segundo. Contudo, uma bandeira amarela motivada por um contacto ligeiro de Mick Schumacher com o muro na curva 2 forçou nova neutralização.

No recomeço final, Rosenqvist aproveitou a linha exterior para superar Armstrong e Malukas e cruzar a linha em primeiro. Malukas ficou em segundo, com Scott McLaughlin a completar o pódio em terceiro após uma chegada em força. Pato O’Ward (Arrow McLaren) foi quarto e Armstrong desceu ao quinto lugar.

Classificação final:

  1. Felix Rosenqvist
  2. David Malukas
  3. Scott McLaughlin
  4. Pato O’Ward
  5. Marcus Armstrong
  6. Rinus VeeKay
  7. Alex Palou
  8. Santino Ferrucci
  9. Romain Grosjean
  10. Takuma Sato
  11. Nolan Siegel
  12. Connor Daly
  13. Marcus Ericsson
  14. Kyffin Simpson
  15. Scott Dixon
  16. Kyle Kirkwood
  17. Christian Lundgaard
  18. Mick Schumacher
  19. Dennis Hauger
  20. Graham Rahal
  21. Louis Foster
  22. Jack Harvey
  23. Sting Ray Robb
  24. Jacob Abel
  25. Helio Castroneves (DNF)
  26. Caio Collet (DNF)
  27. Christian Rasmussen (DNF)
  28. Josef Newgarden (DNF)
  29. Will Power (DNF)
  30. Alexander Rossi (DNF)
  31. Ed Carpenter (DNF)
  32. Ryan Hunter-Reay (DNF)
  33. Katherine Legge (DNF)
