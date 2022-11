Indy: Tony Kanaan representará a McLaren na Indy500 | AutoSport

A McLaren continua a dar que falar na Indy e já tem o quarteto de pilotos fechado para 2023. O brasileiro Tony Kanaan vai representar a Arrow McLaren SP na Indy 500, juntando-se a Pato O ́Ward, Felix Rosenqvist e Alexander Rossi.

Será a 22ª Indy 500 para o brasileiro, campeão da IndyCar em 2004 e terceiro classificado na mítica prova do ano passado. Kanaan venceu a Indy 500 em 2013.

“Sinto-me extremamente afortunado por conseguir mais uma oportunidade na Indy 500”, disse Kanaan. “Estou entusiasmado por trabalhar com o Pato, o Félix e o Alexander e correr com a equipa da Arrow McLaren SP. A minha maior luta na corrida do ano passado foi contra estes três pilotos, pelo que trabalhar com eles e pilotar com eles será excitante para todos nós”.

Mas as boas notícias continuam do lado da McLaren, com a equipa a assegurar o patrocínio da NTT Data patrocinadora da Chip Ganassi durante dez anos. A notícia de que a NTT se mudou para a McLaren – tendo patrocinado Alex Palou na Ganassi – irá apenas intensificar a especulação de que Palou rumará à McLaren para a temporada de 2024. A McLaren anunciou Alex Palou a meio deste ano, mas seguiu-se uma batalha legal (resolvida com um acordo extrajudicial) que acabou com Palou a manter-se na Ganassi em 2023. Mas 2024 poderá ser o ano da ida do espanhol para a McLaren.