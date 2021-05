INDY: Romain Grosjean regressa aos pódios | AutoSport

Rinus Veekay fez história na Indycar Series, vencendo pela primeira vez na competição, numa vitória merecida pelo jovem neerlandês que controlou de forma soberba a última parte da corrida, depois da equipa ter executado uma estratégia superior e ter afinado o carro na perfeição. Mérito para o jovem vencedor mas o nosso destaque vai para Romain Grosjean.

O piloto francês, que acabou a sua carreira na F1 com um carro em chamas, tendo escapado apenas com algumas queimaduras nas mãos o que ainda é visto por muito como um milagre, voltou à competição meses depois, apostou num novo campeonato, com especificidades próprias que nem sempre permitem uma adaptação fácil para quem vem de outras competições e na sua terceira corrida subiu ao pódio, tendo estado na luta pela vitória. Grosjean voltou a sorrir quando conquistou a pole e o sorriso manteve-se quando subiu ao pódio, tendo ficado em segundo lugar. Um momento emocionante para o francês. Voltando a provar o champanhe depois daquele fantástico pódio com a Lotus em 2015. É daqueles pódios que nos faz sorrir, por vermos uma jovem estrela a brilhar perante a emoção dos pais que estavam no pit lane e por vermos Grosjean, depois de tantas críticas e de um final de carreira na F1 dramático, voltar a lutar por vitórias e provar que é mais do que um piloto propenso a acidentes.