Indy: Mick Schumacher vai estrear-se nas ovais

Mick Schumacher prepara-se para realizar o seu primeiro teste em oval na IndyCar durante um mês de fevereiro particularmente intenso, no arranque da sua adaptação à nova realidade com a Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). O ensaio surge como etapa obrigatória antes de o alemão poder participar nos principais compromissos em pista oval da categoria.

Schumacher, novo piloto da RLL na IndyCar Series, vai testar no Homestead-Miami Speedway (oval de 1,5 milhas), na Florida, a 4 de fevereiro, ao volante do monolugar n.º 75 equipado com motor Honda. A sessão acontece poucos dias antes de um grande encontro coletivo de equipas e pilotos em Sebring (9 e 10 de fevereiro).

A sequência de treinos prossegue com novo reencontro do pelotão na semana seguinte, em Phoenix (17 e 18 de fevereiro), num oval de uma milha. Este calendário apertado ganha relevância adicional porque Schumacher precisa de cumprir e validar o chamado “rookie oval test” perante os responsáveis da IndyCar antes de poder correr em Phoenix e, mais tarde, na Indianapolis Motor Speedway, onde está previsto o Indy Open Test de 28 e 29 de abril. Assim, a passagem por Homestead é encarada como um passo-chave para garantir homologação, confiança e preparação técnica.

Paralelamente, a RLL está a estruturar um plano de apoio ao piloto, incluindo trabalho prévio no simulador e a possível contratação de um veterano especialista em ovais para aconselhar Schumacher e os restantes pilotos da equipa. A intenção é criar uma figura de suporte técnico e de leitura de corrida, semelhante a funções desempenhadas noutros projetos de topo da IndyCar.