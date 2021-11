Indy: McLaren conclui compra de 75% Arrow McLaren SP | AutoSport

Da intenção à compra. A McLaren adquiriu a maioria do capital da Arrow McLaren SP para que a equipa fique sob controlo da estrutura britânica.

O acordo prevê que a McLaren assuma 70 por cento do controlo da equipa com Zak Brown a presidir a um novo conselho de cinco pessoas ao lado de Sam Schmidt e Ric Peterson. A equipa será governada por um conselho de cinco pessoas, presidido pelo CEO da McLaren Racing Zak Brown, juntamente com os chefes existentes Sam Schmidt e Ric Peterson. Taylor Kiel, Presidente da Arrow McLaren SP, será responsável perante Brown e a direção pelas operações e desempenho globais.

A Arrow McLaren SP ficou em terceiro lugar na classificação da IndyCar em 2021 com duas vitórias na corrida, ambas por Pato O’Ward, que vai aparecer para a equipa McLaren F1 no Teste para jovens no final da época em Abu Dhabi.

A McLaren cumpre assim mais um passo desejado por Brown, que sempre quis tornar a marca britânica global, com presença em diversos campeonatos. A Indy, foi a primeira, mas a McLaren olha agora para a Extreme E e continua com atenção ao endurance.