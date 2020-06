Indy: Jenson Button não pretende correr na Indy 500

Jenson Button venceu ontem a corrida na pista de Indianapolis na Legends Trophy, mas não está interessado em correr na pista real.

O campeão do mundo de F1 de 2009 esteve em grande ao conquistar a vitória na Speedway, enquanto as esperanças de Alonso de conquistar a ROKiT Triple Crown, vencendo nos três eventos da série, acabaram num pião na última volta na corrida com a grelha invertida.

O piloto britânico colocou uma foto com a sua máquina para festejar a vitória virtual. Na caixa de comentários surgiu uma pergunta interessante… Se Button estaria interessado em fazer a corrida real. A resposta foi clara:

“Não, isso é para homens a sério. Prefiro ver da tenda com uma cervejas.”

Apesar de Button ter já competido em algumas séries fora da sua zona de conforto, não parece estar disposto a arriscar a Indy500.