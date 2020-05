Indy: Jenson Button ficou surpreendido com a exigência das ovais

Jenson Button mostrou-se surpreendido com a exigência da Indy500 virtual que disputou no fim de semana passado.

O piloto britânico era um dos grandes nomes do automobilismo mundial que participou na prova, que contou também com a presença de Tiago Monteiro, que esteve em destaque. Button admitiu que a prova foi muito exigente e que correr em ovais parece simples, mas está longe disso:

“Obviamente, os ângulos de direção são um pouco diferentes – mas não é só isso, sentimos os ressaltos na entrada da curva 3, todos eles são um pouco diferentes”, disse ele. “Eu gostei e é muito mais difícil do que imaginava. E – eu sei que parece estranho – mas comecei a ficar um pouco tonto e foram apenas 30 voltas, então não consigo imaginar a corrida toda, deve ser uma loucura. A concentração necessária para ser tão preciso é tremenda.”

Button fez uma “aliança” com Alonso durante a corrida e ambos foram trabalhando para se afastarem da concorrência, deixando para as últimas voltas a luta entre ambos:

“Assim que nos distanciamos um pouco, acho que após três ou quatro voltas, tivemos que trabalhar juntos, o que foi muito bom, na verdade”, explicou Button. “E então afastamo-nos mas o problema é que, quando estamos atrás, temos muita subviragem nas curvas, por isso é difícil lutar.“

“E depois com uma volta para o fim, não acho que o Fernando me tenha tocado ao entrar na reta principal, acho que foi só porque estávamos muito perto e tive um momento de sobreviragem, o que realmente me custou a posição. Temos de liderar a última volta para vencer, porque não conseguimos ultrapassar se o nosso adversário estiver a bloquear na frente”.